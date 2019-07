Indem der „Terminator“ seinem „Schpatzl“ eine offene Liebesbekundung auf Instgagram stellte: „Du hast das größte Herz und den schärfsten Verstand. Happy Birthday. Wenn ich an die besten Momente in meinem Leben denke, dann als du auf meiner Brust geschlafen hast. Das war besser als jede Filmpremiere, jede Benefizveranstaltung, jeder Wettbewerb. Ich bin so stolz auf dich, I love you!“