Eng hat neben seinen DTM-Einsätzen 2019 auch schon die 24-Stunden-Rennen von Daytona (Sieg), Le Mans sowie am Nürburgring bestritten und konzentriert sich bereits auf den nächsten DTM-Lauf in Brands Hatch. Red-Bull-Junior Auer pilotiert in Spa gemeinsam mit den beiden Deutschen Maxi Buhk und Maxi Götz einen Mercedes-AMG GT3. „Das wird ein echter Hit. Ich bin zuletzt 2014 in der Formel 3 dort gefahren“, sagte der Tiroler vor seiner Ausdauer-Premiere.