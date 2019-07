Täter in Verkehrskontrolle geraten

Nachdem die Gruppe nur vier Tage später in Kempten im deutschen Allgäu einen Juwelier ausraubte, gingen drei der Täter der Polizei ins Netz. Am 8. März gerieten dann vier Mitglieder der Gruppe in Hollabrunn in eine Verkehrskontrolle, wobei ein bereits Gesuchter geschnappt wurde. Sie hatten gerade vorgehabt, erneut einen Supermarkt auszurauben. Tags darauf brachen die Litauer einen geplanten Überfall (erneut in Hollabrunn) ab, die Situation kam ihnen verdächtig vor. Ohne Beute kehrten sie nach Tschechien bzw. Litauen zurück.