Die Lieferung kostete 26 Euro pro Minute - bei fünf bis sechs Minuten Flugzeit wirkt das recht günstig. Kostspielig ist jedoch der Anflug des Hubschraubers von Zell am See, der mit bis zu 1500 Euro zu Buche schlagen kann. Billiger wird es, wenn man sich diese Kosten mit jemand anderem teilen kann, der ebenfalls die Dienste des Hubschraubers in Anspruch nehmen will.