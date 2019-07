Erst seit Kurzem ist dank einer genetischen Analyse klar, um wen es sich bei dem Toten handelt. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann nach dem Zwist mit seinen Eltern in den Supermarkt ging, dort in einem Lagerbereich auf die großen Kühlschränke kletterte und in eine Lücke zwischen Kühleinheit und Wand fiel, aus der er sich selbst nicht befreien konnte.