Haider war „sehr verwundert“ über Hochegger-Skizze

Dennoch habe er sofort seinem damaligen Vorgesetzten, Infrastrukturminister Michael Schmid, davon erzählt. Dieser habe ihn aufgefordert, auch Haider zu informieren. Dies habe er auch getan, so Berner. Haider sei „sehr verwundert“ gewesen, als er ihm Hocheggers Skizze schilderte. Der FPÖ-Politiker habe dann gesagt, dass „die Hocheggers“ jetzt mit seiner Partei machen wollten, was sie schon in Wien mit der SPÖ gemacht hätten. Außerdem habe Haider erklärt, dass ihm das zeige, dass Grasser bei den Freimaurern wäre, so wie Hochegger. Schließlich habe Haider gesagt, wenn sich Hochegger noch einmal an ihn wende, solle er ihn gleich informieren, weil er dann ein Gespräch mit dem damaligen Bundeskanzler Wolfgang Schüssel (ÖVP) führen werde.