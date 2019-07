Wahnsinnstat eines 33-jährigen Steirers: Er soll am Dienstag die bekannte Radsportlerin Nathalie Birli (27) mit seinem Auto angefahren, geschlagen, gefesselt und entführt haben! Erst nach Stunden brachte der laut „Krone“-Infos geistig schwer verwirrte Mann sie an ihren Wohnort zurück. Der Verdächtige wurde noch in der Nacht vom Einsatzkommando Cobra gefasst. Birli hatte schwere Verletzungen erlitten. „Ihr hättet mich nicht gefunden“, so das geschockte Opfer.