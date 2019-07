Um ihr Hauptkapital zu schützen, setzen Touristiker an der oberen Adria seit diesem Jahr auf plastikfreie Strände. So ist zum Beispiel in den zahlreichen Beachbars und Strandcafés in Lignano der Einsatz von Bechern, Strohhalmen und Tellern aus Kunststoff verboten. „Der Plastikmüll konnte bislang um 20 Prozent reduziert werden“, zieht Lignano-Touristiker Giorgio Ardito eine erste positive Zwischenbilanz.