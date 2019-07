Genauer gesagt rund 112 Millionen, wenn man die Verkäufe von Caleta-Car im Sommer 2018 über Haidara (Winter) bis Lainer (diese Transferperiode) sowie die Weiterverkaufsbeteiligungen etwa bei Lazaro (von Hertha Berlin zu Inter) miteinbezieht. Kein Wunder, dass Salzburg laut transfermarkt.de seit 2014 in Sachen Transfers ein Plus von über 200 Millionen gemacht hat, in den Top 5 der „am besten geführten Klubs“ etwa mit Benfica, Monaco aufscheint.