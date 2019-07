Kurz nach dem Start auf der Emberger Alm im Bezirk Spittal ist ein Paragleiter (38) aus den Niederlanden in Turbulenzen geraten. Daher musste er in einer Baumgruppe notlanden, wobei er in 25 Metern Höhe hängen blieb. Dabei hatte er noch Glück im Unglück: Er hing an den Seilen seines Fluggerätes zwischen zwei Bäumen und wurde so vor einem weiteren Absturz bewahrt.