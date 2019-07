Bevor diese stattfinden konnte, wurde Anfang Juli das Stadionprojekt am Pichlingersee mit der Ankündigung, der LASK werde in das Stadion auf der Gugl zurückkehren, gestoppt. Aus juristischen Gründen sei die Volksbefragung damit aber nicht vom Tisch, informierte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) in der Vorwoche. Der Grund liege in der Formulierung der Frage durch die Bürgerinitiative. Diese wollte nämlich nicht nur wissen, ob man die Umwidmung für das Stadion ablehnen solle, sondern auch, ob die Stadt „den Pichlingersee und den umliegenden Grüngürtel weiterhin als unbebautes Naherholungsgebiet schützen“ solle.