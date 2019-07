Biker wurde schwer verletzt

Der Motorradfahrer kam in der Folge zu Sturz und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der 19-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem NAH C4 in das Klinikum Traunstein geflogen. Die B172 war für etwa 50 Minuten für den kompletten Verkehr gesperrt. Am LKW entstand erheblicher Sachschaden, am Motorrad Totalschaden.