Ggegen 1:30 Uhr wurde eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Braunau am Inn zu einem stark alkoholisierten Jugendlichen im Gemeindegebiet von Braunau am Inn gerufen. Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Villach Land konnte am Boden sitzenden, kaum ansprechbar angetroffen werden.