Gegen 16:00 Uhr fuhr ein 17-jähriger Deutscher in Biberwier mit der Sommerrodelbahn talwärts. Der 17-Jährige war offensichtlich zu schnell unterwegs, bremste in einer Kurve zu stark und kam dabei laut Polizei zu Sturz. Die Rodel wurde in der Folge aus der Bahn geschleudert und der 17-Jährige rutschte noch einige Meter in der Betonbahn weiter. Er zog sich dabei Schürfwunden und Verbrennungen am Körper zu und wurde nach der Erstversorgung von der Rettung zu einem Arzt nach Ehrwald gebracht.