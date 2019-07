Stuntman stirbt am Set von Vin Diesels „xXx“

Der Stunt-Unfall am Set des aktuellen „Fast & Furious“ ist übrigens nicht der erste Unfall mit schwerwiegenden Folgen am Set eines Vin-Diesel-Films. So kam bei den Dreharbeiten des Actionfilms „xXx“ 2002 Stuntman Harry O‘Connor in Prag ums Leben. Der 44-Jährige sollte sich an einem Fallschirmseil abseilen und auf einem U-Boot landen. Doch stattdessen knallte er gegen den Pfeiler einer Brücke und war sofort tot. Besonders tragisch: O‘Connor hatte den Stunt zuvor schon einmal erfolgreich absolviert, soll aber nicht zufrieden gewesen sein und es daher noch einmal versucht haben. Die Szene blieb - aus Respekt vor der Arbeit des Stuntmans - im Film, der Moment des Aufpralls wurde jedoch herausgeschnitten.