Auch für OÖ eine Option?

In der Regionalliga Mitte aber vorerst alles gleich. Obwohl OÖ-Drittligisten immer wieder Kritik am aktuellen Modus geäußert hatten. Weshalb auch in dieser Saison über der Region Mitte das „Reform-Gespenst“ herumgeistern wird. Eine zeitnahe Anpassung an das Modell der Elite-Liga ist für den OÖ-Verband aber kein Thema. „Wir werden genau beobachten, wie sich dieses Modell entwickelt, stehen dem sehr offen gegenüber und werden nach der ersten Saison mit den Klubs beraten“, so OÖFV-Direktor Raphael Koch.