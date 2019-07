50.000 Stellen für Handwerker werden laut Prognosen in den nächsten Jahren in der Steiermark nicht mehr besetzt werden können! Fachkräfte werden damit so rar wie teuer. Mit dem Dachprojekt „Talents for Europe“ versucht man dagegenzuhalten. Die Installateure kommen gerade aus Spanien zurück, wo sie aktiv versuchen, junge Menschen für die Lehre zu begeistern und als Fachkräfte in unser Bundesland zu holen. Welche Chancen er dieser Initiative gibt, warum bei uns die Lehrlinge fehlen und was die Eltern damit zu tun haben, sagt uns Innungsmeister Anton Berger.