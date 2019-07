Der usbekische Ringer Artur Taimasow ist erneut des Dopings überführt worden und muss auch seine Goldmedaille der Olympischen Spiele 2012 in London zurückgeben. Das Internationale Olympische Komitee teilte am Dienstag mit, bei einem Nachtest sei in einer vor sieben Jahren genommenen Probe des inzwischen 40-Jährigen Oral-Turinabol nachgewiesen worden.