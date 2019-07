„Ich habe den Wolf gesichtet“, ist Hirte Gebhard Huttegger felsenfest überzeugt. Am Dienstagnachmittag habe er Isegrim direkt neben kleinen Kälbern streunen sehen. Und das genau an jenem Tag, an dem ein vierköpfiges Team von Naturschützern nach Hüttschlag gereist ist, um das Tofernalm-Gebiet zu besichtigen.