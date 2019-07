Angeklagter sagte: „Ich dachte, dass sie 18 wär“

Die Verabredungen begannen Ende 2016: Sie trafen sich aber nicht zuhause, sondern auf öffentlichen Plätzen wie dem Lehener Park, dem Sportplatz in Lehen oder dem Kulturpavillon in Liefering. Fünf Mal. Das Warum, versuchte Essl zu erklären: „In Familien mit diesem Migrationshintergrund ist es nicht üblich, dass man sich zuhause trifft.“ Beim ersten Mal habe sie sogar Kondome mitgehabt, so der unbescholtene Angeklagte: „Ich habe mir gedacht, dass sie 18 wäre.“ „Die Blick-Diagnose sagt nur aus, wie alt wer ausschaut“, entgegnete die beisitzende Richterin. Der Fall kam übrigens durch Zufall auf – bei einem Gespräch mit dem Schularzt.