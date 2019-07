Wer in der Landeshauptstadt Abkühlung sucht, den zieht es an die Salzach. Die lädt nicht nur zum Planschen ein, sondern die Alleen entlang der Radwege spenden auch vielgesuchten Schatten. Dort verbringen auch Hannah und Johanna ihre Mittagspause. Die beiden Festspiel-Praktikantinnen wissen, wie sie der Hitze entkommen: „Am Wasser lässt es sich besser aushalten als im Büro“, sagt die siebzehnjährige Hannah. „Mein Tipp: Luftig anziehen“, rät ihre Kollegin Johanna, „Abends geh’ ich an den See, im Schwimmbad ist es mir nämlich zu voll.“