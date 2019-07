Am Dienstagnachmittag nahm nun die Polizei in Bad Hofgastein einen 21-jährigen Häftling aus dem Pongau fest, der nach einem Freigang nicht mehr in die Justizanstalt Ried im Innkreis zurückgekehrt war. Die Beamten befragten den jungen Mann auch zum Hoteleinbruch in der vergangenen Woche, woraufhin der flüchtige Gefangene ein Geständnis ablegte. Er wurde in die Justizanstalt in Puch-Urstein eingeliefert.