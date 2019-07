Info-Kampagne gegen Alko-Lenker

Die Gemeinde plant auch Informationskampagnen in Sachen Verkehrssicherheit, um das Problem mit Alko-Lenkern in den Griff zu bekommen. Bei einem Unfall in Jesolo waren vor Kurzem vier italienische Jugendliche ums Leben gekommen. Fünf junge Menschen befanden sich in einem Auto, als der Fahrer von einem anderen Pkw gerammt wurde. Das Auto landete in einem Kanal, lediglich eine junge Frau konnte sich retten.