Ab den Mittagsstunden am Freitag bis in den späten Nachmittag am Sonntag werden die Urlauberkolonnen zeitweise nur langsam über die Transitrouten rollen. Die schwerwiegendsten Verzögerungen werden jedoch am Samstag erwartet. „In Kärnten sind vor allem die Karawankenautobahn vor dem Karawankentunnel sowie die Tauernautobahn im Bereich Katschberg- und Tauerntunnel betroffen“, warnen die ARBÖ-Verkehrsexperten.