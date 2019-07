Es war Montag gegen 22 Uhr, als der Mölltaler (24) in betrunkenem Zustand in sein zum Verkehr nicht zugelassenes Auto steigen und wegfahren wollte. Weil ihm seine 22-jährige Schwester im Beisein des Vaters allerdings den Fahrzeugschlüssel nicht aushändigte, drehte der Bursche durch. In der Folge zog der Mölltaler ein Stanleymesser und bedrohte Schwester und Vater.