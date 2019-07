Zum zweiten Mal in diesem Sommer erlebt Tirol eine Hitzewelle. In Innsbruck-Stadt und Land ist mit einer ganz großen Belastung zu rechnen. Vor allem älteren und geschwächten Personen könnte das Probleme bereiten. In einem Ratgeber mahnt das Land auch vor der Gefahrenquelle Auto, das schnell zum Backofen wird.