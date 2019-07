97 mal Stau an 22 beobachteten Tagen in Fritzens, ständige Rückstaus von Lkw bei der Tankstelle in Innsbruck-Süd – dieses „Tohuwabohu“ ist für das Land der Hauptgrund für die Verbote. „Es ist ein Schritt, um die Verkehrs- und Versorgungssicherheit zu gewährleisten und die Belastung für die Anrainer zu verringern“, begründet LH Günther Platter die Maßnahmen.