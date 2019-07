Die zwei Frauen waren tot in ihren Betten gefunden worden. Hilde Förster am 18. September 2018, Inge Niesner am 8. Juli. In beiden Fällen wurde von Amtsärzten „plötzliches Herzversagen“ diagnostiziert. Nun schlagen die Angehörigen der Verstorbenen Alarm: Die Safes der Heimbewohnerinnen seien geplündert worden, Schmuck im Wert von jeweils 20.000 Euro sei verschwunden.