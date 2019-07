Der 1:0-Sieg von Rapid Wien am Innsbrucker Tivoli mit einem Tor in der 92. Minute dürfte einen Fan der Grün-Weißen Anfang Dezember zwar gefreut haben, im Stadion konnte der Niederösterreicher (39) den Auswärtssieg aber nicht bejubeln. Er wurde nämlich schon am Weg dorthin festgenommen. Nun saß er vor Gericht.