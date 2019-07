Ein 55-jähriger Mann hat am Montag im hessischen Wächtersbach von seinem Auto aus mehrmals auf einen Eritreer geschossen und diesen lebensgefährlich verletzt. Wenig später wurde der Schütze unweit des Tatorts mit einer Kopfschusswunde und leblos in seinem Fahrzeug aufgefunden. Er soll sich selbst das Leben genommen haben. Neben einem kleinen Waffenarsenal fand die Polizei in der Wohnung des 55-Jährigen auch einen Abschiedsbrief. Zu diesem wurden keine Details bekannt gegeben. Die Ermittler gehen „ganz klar von einem fremdenfeindlichen Motiv“ aus.