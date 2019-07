Bei umfangreichen Ermittlungen der Polizeiinspektion St. Georgen im Attergau nach einer Serie von Eigentumsdelikten zwischen Herbst 2018 und Mai 2019 im Bezirk Vöcklabruck konnte nun ein 14-jähriger Syrer aus St. Georgen am Attergau ausgeforscht werden. Neben dem Aufbrechen von insgesamt 76 Zeitungskassen, werden ihm auch Diebstähle in einem Vereinsheim und aus einer Handkassa einer Schule zur Last gelegt.