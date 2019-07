In Episode 12 der neuen krone.tv-Serie „Eight or Eighty“ geht der ozeanische Wellen-Wahnsinn in Österreich weiter. Alex Wippel, der Held der größten Wellen der Welt, weilt in dieser Folge in Neusiedl. Beim Surf-Weltcup wird die nordburgenländische Kleinstadt zu Nazare. Wippel zeigt, wie man selbst auf weniger großen Wellen Akrobatik schaffen kann. Mit welchem Trick es ihm gelingt, Neusiedl in Nazare zu verwandeln, sehen Sie hier im Video (oben).