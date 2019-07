Die Rauchentwicklung auf rund 50 Quadratmetern in dem steilen und weglosen Felsgelände war am Nachmittag gegen 15 Uhr entdeckt worden: Die Feuerwehren Aich, Gröbming-Winkl sowie die Flugdienststaffel Nord machten sich sofort auf, die Bergrettung Gröbming übernahm die Sicherung der Einsatzkräfte in dem mit Felsschroffen durchzogenen Waldstück.