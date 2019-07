Brexit vollziehen, Land vereinen, Corbyn besiegen

In einer ersten Reaktion kündigte Johnson an, das Chaos um den EU-Austritt Großbritanniens zu beenden und die Spaltung im Land zu überwinden. Die Ziele seien nun, den Brexit zu vollziehen, das Land zu vereinen und Oppositionschef Jeremy Corbyn zu besiegen, so Johnson am Dienstag. Er wolle den „Wunsch nach Freundschaft mit Europa“ und die „Sehnsucht nach demokratischer Selbstbestimmung“ vereinen. Der Brexit-Hardliner will Großbritannien am 31. Oktober aus der Europäischen Union herausführen - notfalls auch ohne Abkommen.