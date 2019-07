Laut Anklage lebte der mittlerweile geschiedene Mann zu Weihnachten 2018 bereits in Trennung zu seiner Noch-Ehefrau. Am Abend des 24. Dezember sei er gewaltsam über ein Wohnzimmerfenster in eine Wohnung im Flachgau eingestiegen, in der sich die Frau, die Schwiegermutter und sein mittlerweile vierjähriger Sohn befanden. „Er wollte seinen Sohn mitnehmen“, sagte die Staatsanwältin. Als die Schwiegermutter den Mann sah und zu schreien anfing, habe er „äußerst brutale Attacken“ gegen die beiden Frauen gesetzt.