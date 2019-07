Im Bad mit Ilse, dem Ameisenbären

Überhaupt würden die Pfleger die Tiere hier als ihre eigenen sehen. Umso schmerzhafter ist es dann, wenn sie in andere Zoos übersiedeln oder sterben. „Das ist dann natürlich eine psychische Challenge, auch wenn man es versteht. Immerhin hat man eine persönliche Beziehung aufgebaut und lebt mit dem Tier mit.“ Im Rahmen der Europäischen Erhaltungszuchtprogramme werden Tiere getauscht. „Ein eigener Zuchtbuchführer vergleicht alle Daten, sodass nur jene sich paaren, deren Gen-Pole zusammenpassen", erklärt Keller. Damit es eine genetisch gesunde Population in den Zoos gibt, werden zum Beispiel Elefantenbullen aus dem Krüger Nationalpark in Südafrika abgesamt und eine Elefantenkuh in Europa wird damit künstlich besamt. Da der Zoo eine große Rolle in der Erhaltung von bedrohten Arten spielt, werden manche auch in der Natur ausgesetzt. „Vor Jahren wurden 30 wilde Pferde aus den Zoos in der Mongolei wieder angesiedelt, da sie dort ausgestorben waren. Mittlerweile sind sie dort wieder heimisch“, erzählt der Wiener. „Ohne Zoos würden einige Arten nicht mehr existieren.“