Die Liebe zu ihrem Hund hat eine Wienerin beinahe das Leben gekostet. Ihr Vierbeiner balancierte am Sonntagnachmittag auf dem Balkon eines Mehrparteienhauses in Rudolfsheim-Fünfhaus. Die 39-Jährige wollte ihren Vierbeiner retten und stürzte dabei vom dritten Stock aus in die Tiefe.