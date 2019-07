Im besten Fall erinnert Lloyd Cole, der diesmal mit seinen alten Weggefährten Neil Clark, Blair Cowan und Fred Maher aufnahm, in atemberaubend schönen Balladen wie „Remains“ oder „The Loudness Wars“ an die schottische Dreampop-Band The Blue Nile. Aber auch „The Over Under“ und „When I Came Down From The Mountain“ reihen sich bei den Höhepunkten im Cole-Gesamtkatalog ein.