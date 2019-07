„Ich möchte mit meinen Shirts Frauen ermutigen“

„Das geht mir auf die Eierstöcke“

„‘Das geht mir auf die Eierstöcke‘ ist das weibliche Pendant für ‘Das geht mir auf die Eier‘ beziehungsweise für ‘Das geht mir auf den Sack‘. Ich fands irgendwie unfair, dass Männer so einen Spruch hatten und wir nicht. ‘Ois Oasch‘ hab ich genommen, weil ich finde durch den minimalistischen Stil kann man das Shirt z.B. auf unter einem Blazer in die Arbeit anziehen oder zu einer Konferenz wo es mal wieder nur um Männer oder so geht. Irgendwie so ein Statement, aber eben kein In your Face, sondern ein bisschen dezenter. Und ich ‘Ich bin eine nette Suffragette* reimt sich einfach lustig. Und außerdem finde ich es einen netten Joke, immerhin war die Suffragettenbewegung alles andere als nett. Aber ohne diese Frauen hätten wir vielleicht heute noch kein Wahlrecht.“, so Claudia.