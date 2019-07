US-Schwimm-Superstar (Fünffache Olympiasiegerin und 14-fache Weltmeisterin) Katie Ledecky fühlt sich nicht gut. Sie verlor am Sonntag zum ersten Mal seit langem im WM-FInale. Ledecky hat nun ihr Dienstag-Programm bei den Langbahn-Weltmeisterschaften in Gwangju aus gesundheitlichen Gründen gestrichen. Laut US-Verband fühle sie sich seit ihrer Ankunft in Südkorea am vergangenen Mittwoch nicht wohl. Ledecky verzichtete damit auf ein Antreten im Vorlauf über 200 m Kraul sowie als klar Vorlauf-Schnellste im Finale über 1.500 m Kraul.