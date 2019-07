In Pool gesprungen

Als der Gastgeber nachschenkte, dürfte noch ein Rest gebrannt haben und die Spirituose entzündete sich explosionsartig. Brennende Flüssigkeit spritzte auf das Hemd und auf die Haut des 17-Jährigen. Der Bursch konnte das brennende Oberteil noch ausziehen und in einen Pool springen. Er erlitt Brandverletzungen und musste in die Klinik Bogenhausen nach München geflogen werden.