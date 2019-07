Zum Unfall kam es gegen 18.20 Uhr! Der 55-jährige Autolenker war auf der Sautener Straße im Ortsgebiet von Oetz in Richtung Kreuzungsbereich mit der Ötztal Straße unterwegs und hielt dort folglich vorschriftsmäßig an. Zur selben Zeit fuhr der Rennradfahrer auf der B186 in Richtung Süden. „Weil der Autolenker davon ausging, dass der 46-jährige Radler in die Sautener Straße einbiegt, bog er auf die Bundesstraße ein, wo es schließlich zur Kollision kam“, heißt es seitens der Polizei.