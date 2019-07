„Kibali“ gewann mit 40,01 Prozent vor „Dunia“ mit 34,20 Prozent. Der Name „Phinda“ war von Beginn an auf Platz drei. Insgesamt wurden 61.017 Stimmen abgegeben - der Großteil natürlich aus Österreich, aber auch aus Deutschland, England, Spanien, Griechenland und den USA. „‘Kibali‘ war der Favorit der Elefantenpfleger. Schön, dass dieser Name gewonnen hat. Er passt auch perfekt zu ‘Numbis‘ ersten Jungtieren ‘Kibo‘ und ‘Tuluba‘“, freute sich Tiergartendirektorin Dagmar Schratter.