Scooter-Betreiber errichtet Abstellsperren in Wassernähe

Der Betreiber der E-Scooter, in Marseille handelt es sich vorwiegend um das auch in Wien vertretene Unternehmen Lime, hat nun auch reagiert. Laut französischen Medien will man mithilfe sogenannter Abstellsperren in Hafennähe dem Problem Herr werden. Diese Sperren verhindern, dass die Miete in Hafennähe beendet werden kann. Dafür muss man sich weiter ins Innere der Stadt begeben.