Erste Hilfe-Kurse für Kindernotfälle

Das Rote Kreuz Wien bietet Erste-Hilfe-Kurse für Säuglings- und Kindernotfälle an. Der Kurs dauert 16 Stunden und umfasst sämtliche Grundlagen der Säuglingsrettung. Mehr dazu finden Sie hier. Auch in allen anderen Bundesländern gibt es entsprechende Kurse, etwa in Niederösterreich oder im Burgenland.