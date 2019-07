Hündin vermutlich für Züchtung missbraucht

„Lilo“, die übrigens nicht korrekt registriert war, wurde mittlerweile ordentlich untersucht. „Sie ist unterernährt, leidet an einer massiven Ohrenentzündung, hat schäbiges Fell und auffällig große Zitzen“, so das Tierheim. Es sei daher anzunehmen, dass mit der Hündin gezüchtet wurde. „Und wahrscheinlich auch einiges an Geld verdient... Die Bulldogge stammt ursprünglich aus Ungarn“, so die erbosten Tierschützer.