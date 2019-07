Mit acht Minuten Verspätung, aber viel Tatendrang marschierte Stöger im VIP-Bereich der Generali-Arena ein. Wo sich bereits zahlreiche Journalisten versammelten. „Es war kein Geheimnis mehr“, so Austria-Präsident Frank Hensel, „aber ich stelle Ihnen heute Peter Stöger als neuen Sport-Vostand vor.“ Die Austria habe großes Potenzial. Mit Stöger will er dies nun auf dem Platz in Punkte ummünzen. „Wir haben den Austria-Fan Peter Stöger gewonnen. Er hat nicht nur eine Austria-Vergangenheit, sondern auch ein Herz für die Austria.“