Geht es nach den Plänen der deutschen Grünen, so sollen Inlandsflüge bei unseren Nachbarn in ferner Zukunft der Vergangenheit angehören. „Bis 2035 wollen wir Inlandsflüge weitestgehend obsolet machen“, heißt es in einem Papier aus der Grünen-Bundestagsfraktion. Stattdessen fordert die Partei ein besseres Bahnangebot. So solle die Bahn jährlich drei Milliarden Euro bekommen, um das Schienennetz auszubauen. Ziel sei es, die Fahrzeit zwischen möglichst vielen Orten im Inland und ins benachbarte Ausland auf „maximal vier Stunden“ zu senken.