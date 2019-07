Die Kandidatur der Grünen bei der Nationalratswahl am 29. September ist sicher. Sie haben genug Unterstützungserklärungen, um österreichweit am Stimmzettel zu stehen. 2600 Unterschriften waren nötig, beinahe 11.000 haben für die 2017 aus dem Nationalrat geflogenen Grünen unterschrieben, teilte Wahlkampfleiter Thimo Fiesel mit. Damit sei der erste Schritt für die Rückkehr in den Nationalrat getan. „Aber bis zum 29. September ist es noch ein langer Weg“, so Fiesel.