Zittern um Chile-Camp

In diesem Sommer allerdings nicht. Die Abfahrer rund um Doppel-Olympiasieger Matthias Mayer, Max Franz & Co. klettern in zwei Wochen in den Flieger Richtung Südamerika. Allerdings steht dahinter noch ein Fragezeichen. Da die Schneelage in den chilenischen Destinationen Portillo und La Parva alles andere als gut ist, wackelt das Übersee-Camp. „Wir müssen abwarten, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Herren-Cheftrainer Andreas Puelacher.